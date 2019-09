Ladedetektiv in Wien-Brigittenau mit Messer bedroht

Am Samstag wurde ein Ladendetektiv von einem 25-Jährigen mit einem Messer bedroht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 17.05 gab ein Ladendetektiv in einer Supermarktfiliale in der Dietmayergasse einen Schuss aus einer Schreckschusspistole in die Luft ab. Seinen eigenen Angaben nach, soll er zuvor von dem Ladedieb mit einem Messer bedroht worden sein, als er ihn anhalten wollte.