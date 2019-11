"Katzen in leiwanden Grafiken" bringt garantiert zum Lachen.

Lachen für Zwischendurch: "Katzen in leiwanden Grafiken"

Woran schärfen sich Katzen am liebsten ihre Krallen? Wer ist der Boss im Haus? Wie sieht der Alltag einer Katze aus? Lustige Antworten auf diese Fragen finden Sie in "Katzen in leiwanden Grafiken".

Von 1. November 2019 bis 6. Jänner 2020 zeigt die Galerie der Komischen Künste im MuseumsQuartier/Q21 in Wien die Ausstellung "Katzen in leiwanden Grafiken". Dabei werden viele Fragen rund um die flauschigen Vierbeiner beantwortet.

"Katzen in leiwanden Grafiken": Besitzer werden sich wiederfinden

Woran schärfen sich Katzen am liebsten Ihre Krallen? Wann hat eine Katze Hunger? (Spoiler: Immer) Und was passiert, nachdem man sich ein Katzenvideo angesehen hat?

Wer sich die Grafiken und Antworten ansieht, wird sich wohl in vielen Fällen als Besitzer oder Katzenliebhaber wiederfinden. Doch nicht nur das: Die Grafiken bringen garantiert zu lachen. Und Suchtgefahr besteht nicht nur bei Katzenvideos. Wer einmal "Katzen in leiwanden Grafiken" aufgeschlagen hat, wird vermutlich nicht nach einer Grafik aufhören, sondern den gesamten Katalog am Stück verschlingen.

"Katzen in leiwanden Grafik" liefert Grund zum Lachen

"Katzen in leiwanden Grafiken" ist eine unterhaltsame, kurze Lektüre und ideal, wenn man im Alltag gerade einen Grund zum Lachen braucht. Es empfiehlt sich also ein Besuch in der Ausstellung oder der Katalog mit den Grafiken für zuhause.

Buchtipp:

Titel: Katzen in leiwanden Grafiken

Herausgeber: Clemens Ettenauer

Verlag: Holzbaum Verlag 2019

ISBN: 978-3-902980-78-6

Seiten: 28