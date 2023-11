KV-Verhandlungen: Brunner schlägt Verlängerung der Teuerungsprämie vor

Finanzminister Magnus Brunner plant eine einjährige Verlängerung der Teuerungsprämie, wenn dies von den Sozialpartnern gewünscht wird.

Brunner: Verlängerung der Teuerungsprämie für 2024 müsste Teil der KV-Einigung sein

Allerdings müsste der gesamte Betrag Bestandteil eines Kollektivvertrags oder einer ähnlichen Arbeitsvereinbarung sein, da anderenfalls die Begünstigung entfallen würde. Dies erklärte Brunner heute im Ö1-"Frühjournal" des ORF. Die Teuerungsprämie wurde im Jahr 2022 für die Kalenderjahre 2022 und 2023 eingeführt. Im Jahr 2022 wurde dieser Bonus laut Finanzministerium an etwa 1,2 Millionen Menschen ausgezahlt. Für das Jahr 2023 liegen noch keine Zahlen vor.

Einmalzahlungen für Gewerkschaft nur zusätzliche Leistung

Die Arbeitgeber bevorzugen in den aktuellen Lohnverhandlungen steuer- und abgabenfreie Prämien als Bestandteil der Gehaltserhöhung. Die Gewerkschaft hingegen akzeptiert Einmalzahlungen nur als zusätzliche Leistung. Das Finanzministerium sieht keine Sinnhaftigkeit in einer Teuerungsprämie ohne Bindung an den Kollektivvertrag für das nächste Jahr, da dadurch auch Mitnahmeeffekte entstehen könnten.