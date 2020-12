Kurzparkzonenregelung in einzelnen Städten gelockert

Im Zusammenhang mit dem dritten Lockdown haben einige Städte und Gemeinden wieder ihre Kurzparkzonenregelungen gelockert - unter anderem St. Pölten.

Lockerungen in einzelnen Städten

Mit Stand 29. Dezember 2020 wird die Überwachung bis auf Widerruf in diesen Städten ausgesetzt:

Gebühren in Form von ausgefüllten Parkscheinen oder digitalen Zahlungen via APPs müssen nicht entrichtet werden. Aber Achtung: In vielen Städten/Gemeinden gilt die Einhaltung der maximalen Abstellzeiten auch weiterhin.