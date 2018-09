Kurzparkzone in Simmering ab November: Parkpickerl jetzt beantragen

Im Zentrum Simmerings gilt ab Anfang November die flächendeckende Kurzparkzone. Wer dort unbegrenzt parken will, kann bereits jetzt das Parkpickerl beantragen.

Kurzparkzone in Wien-Simmering gilt ab 5. November

Wer in Simmering wohnt und in der Kurzparkzone zeitlich unbegrenzt (außer in Geschäftsstraßen) parken will, kann jetzt unter www.parkpickerl.wien.at ein Parkpickerl beantragen. Außerdem kann man es persönlich im Magistratischen Bezirksamt Simmering, Enkplatz 2, beantragen. Abhängig vom Bewilligungszeitraum kostet das Parkpickerl für Bewohner des 11. Bezirks 90 Euro für ein Jahr bzw. 180 Euro für zwei Jahre. Dazu kommen die Kosten für den Antrag.