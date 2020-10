Kurzarbeitskontrollen: Finanzpolizei stieß auf 150 Verdachtsfälle

Die Finanzpolizei hat mehr als 9.000 Betriebe im Rahmen der Kurzarbeitskontrollen geprüft. Dabei ist man auf 150 Verdachtsfällen von Übertretungen gestoßen.

Seit Ausbruch der Coronakrise hat die Finanzpolizei 9.286 Betriebe im Rahmen der Kurzarbeitskontrollen geprüft. Dabei kam es zu 150 Verdachtsfällen von Übertretungen, teilte das Finanzministerium mit. Laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zeigen die Kontrollen, "dass sich die große Mehrheit der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer an das Gesetz hält". Auch in Zukunft würde "rigoros gegen betrügerische Unternehmer vorgegangen".

Die Finanzpolizei hat seit dem Jahr 2017 bis zum ersten Halbjahr 2020 mehr als 5.000 Kontrollen nach dem Lohn- und Sozialdumpinggesetz durchgeführt. Daraus folgten mehr als 10.000 Strafanträge, die meisten davon (2.375) in Oberösterreich, rechnet der Minister vor.

Besonders krasser Fall in Ennshafen in Linz

Ein besonders krasser Fall habe sich in Linz ereignet. Auf Basis einer Anzeige der Gesundheitskasse wurde am 13. Oktober eine Baustelle im Ennshafen überprüft. Die erschreckende Bilanz dabei: Alle 20 angetroffenen polnischen Arbeiter waren illegal beschäftigt - zudem besteht der Verdacht auf massive Unterentlohnung. Der Firmeninhaber hatte einen Auftrag für Industriemontagen an ein österreichisches Unternehmen vergeben, dieses wiederum beauftragte eine polnische Firma.