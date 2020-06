Kurzarbeit könnte höhere Steuer auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld bringen

Für Menschen in Kurzarbeit könnte heuer eine höhere Besteuerung ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeldes kommen. Die Regierung versprach jedoch, gesetzlich nachzubessern.

Menschen in Kurzarbeit droht eine höhere Besteuerung ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Darauf machte die "Kronenzeitung" am Freitag aufmerksam. Die Regierung versprach umgehend, gesetzlich nachzubessern und Benachteiligungen zu verhindern. Ein Problem mit der Besteuerung der Sonderzahlungen haben aber seit heuer alle, deren Einkommen im Laufe des Jahres stark sinkt, warnt die Arbeiterkammer.

Kurzarbeitsregelung zumeist gut für die Betroffenen

Blümel will Regelung klarstellen

Die Regierung will nun dieses Problem beheben. "Menschen in Kurzarbeit sollen keine steuerlichen Nachteile beim Urlaubsgeld haben", teilte Finanzminister Gernot Blümel auf Anfrage der APA am Freitag mit. "Wir werden mit einer gesetzlichen Regelung klarstellen, dass Menschen, die in Kurzarbeit sind und weniger Gehalt bekommen haben, keine steuerlichen Nachteile in Zusammenhang mit dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld erleiden."