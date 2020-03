Kurzarbeit: Bundestheater melden 2.176 Mitarbeiter an

2.176 Mitarbeiter der Bundestheater werden am heutigen Dienstag zur Kurzarbeit angemeldet. Die Kurzarbeit gilt zunächst für drei Monate.

Die Bundestheater melden mit dem heutigen Tag 2.176 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an. Das gab die Bundestheater-Holding am Dienstag gegenüber der APA bekannt. Betroffen sind Dienstnehmer von Burgtheater, Staatsoper, Volksoper, ART for ART Theaterservice und der Bundestheater-Holding selbst. Die Kurzarbeit gilt ab 1. April und wird zunächst für drei Monate beantragt.