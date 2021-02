Kurz will Sputnik-Impfstoff in Österreich herstellen lassen

Bundeskanzler Sebastian Kurz kann sich vorstellen, russische oder chinesische Impfstoffe auch in Österreich herstellen zu lassen. Der Kanzler zeigt in Sachen Impfstoffe auf die Europäische Arzneimittelagentur.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will den russischen und chinesischen Corona-Impfstoff in Österreich produzieren lassen. Nach einer Zulassung der beiden Vakzine "würde Österreich ganz bestimmt versuchen, Produktionskapazitäten bei geeigneten einheimischen Unternehmen für russische oder chinesische Impfstoffe zur Verfügung zu stellen", sagte Kurz der "Welt am Sonntag". "Genauso wie für Hersteller anderer Länder", fügte er hinzu.