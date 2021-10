Kurz: Wiener Burgschauspieler tragen aus Chatprotokollen vor

Die "Causa Kurz" kommt am kommenden Samstag auf die Bühne. Schauspieler aus dem Wiener Burgtheater werden aus den Chatprotokollen vortragen.

Am Samstag um 10 Uhr veröffentlicht das Burgtheater gemeinsam mit der Tageszeitung "Der Standard" auf den jeweiligen Websites ein Video, in dem Ensemblemitglieder aus jenen Chatprotokollen vortragen, die der Staatsanwaltschaft als Ausgangspunkt für ihre Ermittlungen dienen. Die Protokolle sollen im Rahmen der Aktion "in Szene und Kontext" gesetzt werden.