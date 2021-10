Kurz wie Strache﻿

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Ex-Kanzler will nicht einsehen, dass seine Zeit in der Politik abgelaufen ist. Damit schadet er sich und seinen Freunden.

Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) scheint es ähnlich zu gehen wie Altvizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) nach dem Ibiza-Video vor zwei Jahren: Auch er will nicht einsehen, dass seine Zeit in der Politik abgelaufen ist. Und zwar aus nachvollziehbaren Gründen: Kurz will das Kanzleramt nicht aufgrund der Korruptionsaffäre aufgeben, in die er verstrickt ist, sondern nur weil die Grünen sonst die Regierungszusammenarbeit beendet hätten. Sie erinnern sich: Strache will im Mai 2019 gegangen sein, weil er glaubte, damit eine Fortsetzung der damaligen Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP zu ermöglichen (er sollte sich täuschen). Im Übrigen vermittelte auch er nicht den Eindruck, wenn schon kein Schuld-, dann zumindest ein Problembewusstsein zu haben.