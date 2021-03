Kurz vertraut bei Vakzin von AstraZeneca auf Experten

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich hinter die Entscheidung des Impfgremiums gestellt, in Österreich weiterhin das umstrittene AstraZeneca-Vakzin einzusetzen.

"Wir vertrauen hier auf unsere Expertinnen und Experten, die hier eine klare Entscheidung getroffen haben, alle zugelassenen Impfstoffe auch weiterhin zu verwenden", sagte Kurz am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien. Ähnlich wie zuvor Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) drängte er auf eine europäische Lösung.