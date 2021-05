Kurz und Köstinger zu Deutschen: "Urlaub in Österreich steht nichts im Weg"

Gestern lockerte auch Deutschland die Einreisebestimmungen für Österreich. Bundeskanzler Kurz und Tourismusministerin Köstinger sehen dahinter einen "wichtigen Meilenstein für unseren Tourismus".

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) haben die deutschen Erleichterungen für die Einreise aus Risikogebieten wie Österreich begrüßt. "Wir freuen uns, ab dem 19. Mai (im Zuge der Öffnung von Hotellerie und Gastronomie in Österreich, Anm.) wieder deutsche Gäste in Österreich begrüßen zu dürfen. Einem sicheren und schönen Urlaub in Österreich steht nichts im Weg", so Kurz laut einer Aussendung vom Freitag.