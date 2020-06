Kurz über Bierlein: "Jedem kann ein Fehler passieren"

Am Freitag wollte Bundeskanzler Kurz seiner Vorgängerin Bierlein keine Vorwürfe machen. Ihr wurde nach einer Alkofahrt der Führerschein abgenommen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will seiner Vorgängerin Brigitte Bierlein keine Vorwürfe machen, nachdem dieser nach einer Alkofahrt der Führerschein abgenommen wurde. "Jedem kann ein Fehler passieren. Wer nie einen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Stein", sagte Kurz am Freitag auf eine entsprechende Frage in Wien.