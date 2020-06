Ex-Kanzlerin Bierlein alkoholisiert hinter dem Steuer erwischt

Die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein musste nach einer Alkoholkontrolle durch dei Polizei ihren Führerschein abgeben.

Ein Test in der Nacht auf Donnerstag hatte einen Wert über 0,8 Promille ergeben, berichtet die "Kronen Zeitung" in einer Vorausmeldung zur morgigen Ausgabe.

Die frühere Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes war nach einem Lokalbesuch in Wien von der Polizei in ihrem Auto angehalten worden. Bierlein zeigte sich auf Anfrage der "Krone" betroffen: "Es tut mir aufrichtig leid", wird sie in der Aussendung zitiert.