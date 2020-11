Kurz "traf" Italiens Premier Conte bei Videokonferenz

Am Mittwoch hielt Bundeskanzler Kurz eine Videokonferenz mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte ab. Corona, islamistischer Terror und illegale Migration wurden dabei hauptsächlich thematisiert.

Corona, islamististischen Terror und illegale Migration als Hauptthemen

Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass in allen genannten Fragen sowohl bilateral als auch in der Europäischen Union weiterhin so eng wie möglich zusammengearbeitet werden müsse, teilte das Kanzler-Büro weiter mit. Kurz sprach demnach zudem die Transitproblematik an und führte die österreichische Position aus, insbesondere die Wichtigkeit der Reduktion des Transitverkehrs durch Tirol und die Fertigstellung des Brennerbasistunnels. Conte betonte, dass er plane, Österreich möglichst bald zu besuchen.