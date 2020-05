Kurz tauschte sich mit Amtskollegen aus: Vorgehen bei zweiter Welle besprochen

Am Donnerstag tauschte sich Bundeskollegen mit Amtskollegen aus anderen Ländern aus. Unter anderem wurde ein mögliches Vorgehen bei einer zweiten Welle besprochen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Donnerstag mit Amtskollegen aus Ländern, die ähnlich wie Österreich "sehr rasch und erfolgreich auf das Coronavirus " regiert haben, ausgetauscht. Ein Thema war dabei der Umgang mit einer möglichen zweite Welle. "Hier braucht's ein regional gut zugeschnittenes Vorgehen und ein treffsicheres Containment", sagte Kurz im Anschluss an die Videokonferenz.

Kurz: Zweiter Shutdown müsse auf jeden Fall verhindert werden

Kurz sprach davon, dass die regionale Ausbreitung des Coronavirus sehr unterschiedlich sei. Manche Regionen seien virusfrei, andere stärker betroffen. Als positive Beispiele nannte er in Österreich etwa die Bundesländer Kärnten und Salzburg. "Was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist ein zweiter Shutdown. Daher braucht es Containment und ein Einfangen der neuen Infektionsherde." Es seien "massive Kraftanstrengungen" nötig, "damit aus einzelnen Glutnestern nicht wieder ein Flächenbrand wird".

Welche Möglichkeiten hier konkret besprochen wurden, sagte der Kanzler in seiner kurzen Stellungnahme nicht. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es auf Nachfrage der APA, dass Apps "eine von mehreren Möglichkeiten" seien und dass die Länder hier unterschiedliche Ansätze hätten.

Schrittweise Öffnen der Grenzen wurden besprochen

Ein weiteres Thema zwischen den acht Regierungschefs war das schrittweise Öffnen der Grenzen "zwischen all den Ländern, die gut durch diese Krise gekommen sind und niedrige Neuinfiziertenzahlen haben", berichtete Kurz weiter. Österreich habe das Interesse, die Grenzen etwa zu Deutschland und Tschechien herunterzufahren. "Ich hoffe auch, dass wir zu einer Lösung mit unseren Nachbarn kommen, dort wo es sicher ist", sagte Kurz offenbar in Anspielung auf die diesbezügliche Zurückhaltung in Deutschland.