Kurz steht Dialog EU-Russland positiv gegenüber

Sebastian Kurz (ÖVP) ist ein Freund des Dialogs zwischen der EU und Russland. Er machte im Vorfeld des EU-Gipfels auf die Bedeutung einer Kommunikation mit Russland aufmerksam.

Bundeskanzler Kurz pro Dialog EU-Russland

Kurz tritt für einen Dialog der EU mit Russland ein, trotz aller Unterschiede. "Diesen Weg sollten wir auch in der EU gehen. Es ist es wichtig, im Dialog zu bleiben und eine klare Linie zu verfolgen bei Unterschieden, etwa in Menschenrechtsfragen, die wir auch offen ansprechen müssen", sagte Kurz laut Statement. Dies habe er gegenüber Ratspräsident Michel betont. "Die Differenzen, die wir haben, müssen wir klar ansprechen und auch weiterhin Konsequenzen ziehen, wenn es zu Verletzungen der Menschenrechte oder internationalen Rechts kommt. Aber auch um unsere Interessen zu verteidigen und eine weitere Abwärtsspirale in den Beziehungen zu verhindern, müssen wir Gesprächskanäle offenhalten."