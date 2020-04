Kurz: Spekulationen um Neuwahl sind "absurd"

Laut Bundeskanzler Kurz im gestrigen "ZiB2-Interview" sind die jetzigen Spekulationen um eine Neuwahl geradezu absurd. Der Erbschaftssteuer erteilte er erneut eine Abfuhr.

Kurz verspricht Steuerentlastung

Nicht festlegen wollte sich Kurz auch in der Frage des Arbeitlosengeldes. Oberstes Ziel sei, möglichst viele Menschen in Arbeit zu bringen bzw. in voller Beschäftigung zu halten - und den Konsum anzukurbeln. Da sei die Forderung der SPÖ auf Aufstockung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des Letzt-Gehalts "eine Idee von mehreren" - und "wir bewerten alle Ideen, die am Tisch liegen".