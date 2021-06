Kurz sicherte Selenskyj volle Unterstützung für Ukraine zu

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat am Mittwochnachmittag volle Unterstützung zugesagt.

Telefonat mit ukrainischen Präsidenten

Themen seien unter anderem die weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen, der gemeinsame Kampf gegen die Covid-Pandemie sowie der Konflikt in der Ostukraine und die Krim gewesen. Zuletzt war Präsident Selenskyj im vergangenen September zu Besuch in Österreich und mit Kurz zusammengetroffen. Auch damals hatte Kurz Selenskyj versichert, dass Österreich "auch weiterhin ein verlässlicher Freund und Partner der Ukraine" sei. Auch wenn man, wie etwa über das Pipelineprojekt Nord Stream 2 unterschiedlicher Meinung sei, könnten Freunde offen über Themen sprechen, hatte Kurz betont.

Kurz erklärte am Mittwoch, dass er sich als OSZE-Vorsitzender 2017 ein Bild von der schrecklichen Lage entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine machen habe können. "Wir unterstützen daher die Menschen vor Ort seit Jahren mit humanitärer Hilfe, entsenden Beobachter für die OSZE-Beobachtermission und setzen uns für eine friedliche Lösung ein. Es muss alles getan werden, um eine weitere militärische Eskalation zu vermeiden." Auch die Reformbemühungen in der Ukraine, vor allem der Kampf gegen die Korruption, genießen Österreichs volle Unterstützung, so Kurz.