Kurz rief beim Erntedankfest im Wiener Augarten zum Konsum heimischer Lebensmittel auf

Am Sonntag sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Erntedankfest im Wiener Augarten seinen Dank an alle österreichischen Bauern aus und lobte die Qualität heimischer Produkte.

Kurz bedankte sich in seiner Rede bei den österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Die hohe Qualität österreichischer Lebensmittel sei im internationalen Vergleich “alles andere als eine Selbstverständlichkeit”. Die Regierung ist laut Kurz bemüht, die Produzenten zu unterstützen, um die klein- und mittelbetriebliche Strukturen in der Landwirtschaft möglichst zu erhalten.

Jungbauern feierten Erntedankfest im Wiener Augarten

Das 18. Erntedankfest der Österreichischen Jungbauernschaft fand zwei Tage lang unter dem Motto “Von daheim schmeckt’s am besten” im Wiener Augarten statt. Bereits zum dritten Mal war die älteste barocke Parkanlage Wiens Kulisse für ein Festival voll österreichischer Folklore. In den Jahren davor hatte die Veranstaltung am Heldenplatz stattgefunden. Die Veranstalter luden dazu ein, “das Feeling vom Land mitten in der Großstadt zu erleben” und präsentierten ein Unterhaltungsprogramm mit unter anderem Blasmusik, Volkstanz, Trachtenmodenschau und Forstarbeiterwettbewerben.