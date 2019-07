Kurz reist nach Israel und trifft Netanyahu

Am morgigen Dienstag reist ÖVP-Chef Sebastian Kurz nach Isreal und wird dort den Premier Benjamin Netanyahu treffen.

Im bereits angelaufenen Wahlkampf zieht es ÖVP-Chef Sebastian Kurz erneut ins Ausland. Nach seinem Berlin-Besuch vergangene Woche reist der frühere Bundeskanzler am morgigen Dienstag nach Israel. Dort wird er am Mittwoch von Premier Benjamin Netanyahu empfangen. Geplant ist außerdem ein Treffen mit dem Minister für Öffentliche Sicherheit Gilad Erdan und mit Holocaust-Überlebenden.

Kurz trifft Netanyahu in Israel

Offizielle Themen der Reise sind der Kampf gegen illegale Migration, Terrorismus und die regionale Sicherheitslage, insbesondere in Bezug auf den Iran. "Israel ist ein Stabilitätsanker in dieser konfliktreichen Region in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und ein wichtiger Partner für Europa. Ich möchte mich dabei mit Israel über Maßnahmen zur Grenzsicherung und zur Eindämmung der illegalen Migration austauschen", erklärte Kurz in einer der APA übermittelten Stellungnahme am Montag. Gemeinsam mit dem Minister für Öffentliche Sicherheit will der ÖVP-Chef die israelische Anti-Terroreinheit Yamam besuchen.