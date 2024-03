Die ÖVP ortete "den Anschein der Befangenheit", nachdem diese Woche bekannt geworden war, dass Michael Radasztics, Richter im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli, im Mai 2023 vom OLG Graz zu einer Disziplinarstrafe verurteilt wurde. Die RichterInnenvereinigung forderte am Freitag in der Diskussion "mehr Sachlichkeit".

Präsident Gernot Kanduth wies in einer Aussendung darauf hin, dass sachliche Kritik für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Rechtssprechung wichtig sei, "sachliche Kritik setzt allerdings voraus, dass sie von der geltenden Gesetzeslage ausgeht. Das scheint bei der Berichterstattung über die behauptete Befangenheit des zuständigen Einzelrichters in der Strafsache gegen Sebastian Kurz u.a. nicht bei allen Diskussionsbeiträgen der Fall zu sein."

Wann befangen?

Beantragt eine Partei während einer Verhandlung die Ablehnung des erkennenden Einzelrichters hat dieser darüber selbst zu entscheiden - so auch passiert in der Strafsache Kurz. Bereits am ersten Verhandlungstag lehnte Radasztics einen entsprechenden Antrag ab. "Nur wenn der Antrag außerhalb (bzw rechtzeitig vor) einer Verhandlung gestellt wird, hat über die Ausschließung am Straflandesgericht Wien dessen Präsident zu entscheiden", so Kanduth.