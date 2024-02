Nach Urteil in Kurz-Prozess: ÖVP-Generalsekretär Stocker schießt gegen Richter

Am Mittwoch kritisierte ÖVP-Generalsekretär Stocker den Richter im Kurz-Prozess, nachdem bekannt wurde, dass dieser im Mai 2023 eine Disziplinarstrafe erhalten hatte. Stocker ortete deshalb einen "Anschein der Befangenheit" beim Richter.

ÖVP-Generalsekretär Stocker: Richter hätte über Strafe informieren sollen

Er stellte die Frage in den Raum, ob Radasticzs die Öffentlichkeit über den Diziplinarentscheid informieren hätte müssen. "Wahrscheinlich nicht. Hätte er sollen? Meiner Meinung nach schon." Denn die Disziplinarstrafe stehe in direktem Zusammenhang mit der Befangenheitsanzeige, die Kurz' Verteidigung gleich am ersten von über zehn Verhandlungstagen, an deren Ende am Freitag letztlich eine achtmonatige bedingte Haftstrafe für den Ex-Kanzler stand, einbrachte. Kurz wollte einen Richterwechsel, da Radasztics aufgrund angeblicher Kontakte zum ehemaligen Grün-Abgeordneten Peter Pilz nicht objektiv sei. Es gebe weder eine persönliche Beziehung noch ein Vertrauensverhältnis zu Pilz, entgegnete dem der Richter im Oktober.