Kurz mit Appell an die Bevölkerung: Auch im Urlaub achtsam bleiben

Nachdem nun in ganz Österreich die Sommerferien begonnen haben, hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz noch einmal mit einem Appell an die Bevölkerung gewendet.

Kurz mit Appell an die Bevölkerung

Diese solle auch in den Ferienwochen und besonders im Urlaub vorsichtig sein und sich an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen halten. "Das Virus ist mit auf Urlaub, kennt keine Grenzen und somit können auch die schönsten Ferien zu einer trügerischen Falle werden. Ich bitte daher nochmal die Bevölkerung, auch an den schönsten und sonnigsten Tagen des Jahres nicht leichtsinnig zu werden und sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. In den letzten Monaten haben wir gemeinsam viel erreicht, Österreich hat die Pandemie bisher gut überstanden. Wir müssen jetzt alles daransetzen, dass das auch so bleibt", sagt Kurz.