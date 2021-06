Kurz in verfestigter Not

Gastkommentar von Johannes Huber. Sowohl die Pandemie als auch diverse Affären werden dem Kanzler und ÖVP-Chef auch nach dem Sommer zu schaffen machen.

Österreich sucht das Unglück sogar: Bei den Lockerungen kann es gar nicht schnell genug gehen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger redet von einem „Sommer der Lebensfreude“. Party, Party, Party, also. Jede Ausschweifung ist jedoch Türöffner für Delta. Um nicht missverstanden zu werden: Feste sind nach so langer Zeit der Entbehrungen überfällig. Vorsicht bleibt jedoch notwendig, damit es am Ende nicht wieder zu so bösen Überraschungen kommt wie nach Beginn der zweiten Welle im Oktober 2020 und – besonders in Wien – der dritten im Frühjahr 2021.

Schlimmer für den Kanzler, der seit Monaten „Normalität“, Licht am Ende des Tunnels und gute Stimmung sucht, um an alte Erfolge anschließen zu können, sind freilich all die Affären, in die er und seine „Familie“ verstrickt sind: Es ist fast schon nebensächlich, wie es mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weitergeht. Schwer wieg, was vorliegt: Die Wortwahl von Kurz und Co. in diversen Chats sorgt tief in bürgerliche Kreise hinein für Empörung. Dasselbe gilt für die ungestümen Angriffe des Angeordneten Andreas Hanger auf die Justiz sowie die Verhöhnung des Verfassungsgerichtshofes durch Finanzminister Gernot Blümel im Zusammenhang mit Aktenlieferungen an den Ibiza-U-Ausschuss. Oder die Auseinandersetzung um Regierungsinserate für News, bei der der prominente Verleger Horst Pirker, der sich selbst „der ÖVP einmal durchaus nahe gefühlt hat“, türkise Praktiken anprangerte und von einer „Orbanisierung“ sprach: „Mit Geben und Entziehen von aus Steuergeld finanzierten Inseraten werden Medienunternehmen belohnt, sediert oder bestraft.“