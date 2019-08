Kurz hilft Kickl

Gastkommentar von Johannes Huber. Ausgrenzung hat Freiheitlichen noch immer genützt. Auch der ehemalige Innenminister wird davon profitieren. Aus vielen Gründen.

Dass Sebastian Kurz genau dies in Kauf nimmt, ist einigermaßen verwunderlich: Immerhin ist er 2017 mit einer solchen Politik selbst zum großen Wahlerfolg gekommen. Insofern hilft er jetzt seinen größten Konkurrenten in dieser Frage. Andererseits aber hat ihm Kickl das Leben als ÖVP-Chef in den letzten eineinhalb Jahren schwer gemacht: Die Umbenennung von Erstaufnahme- in Ausreisezentren für Flüchtlinge ist in christlich-sozialen Teilen der Volkspartei nicht gut angekommen. Und die Absicht, 1,50 Euro-Jobs für Asylwerber einzuführen, hat türkis-schwarze Bürgermeister vom Boden- bis zum Neusiedlersee empört.