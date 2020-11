Kurz hielt Videokonferenz mit Albaniens Premier

Am Montag hielt Bundeskanzler Kurz eine Videokonferenz mit Albaniens Premier Edi Rama ab. Unter anderem ging es um die Terrorbekämpfung.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat mit seinem albanischen Amtskollegen Edi Rama am Montag eine Videokonferenz abgehalten. Ein Thema dabei war die Terrorbekämpfung. Der in Mödling aufgewachsene, ethnisch albanische islamistische Attentäter von Wien hatte familiäre Wurzeln in Nordmazedonien, einem Nachbarland Albaniens.