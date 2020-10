Kurz glaubt weiter an Corona-Impfung in erster Jahreshälfte 2021

Bundeskanzler Kurz glaubt weiter an eine Corona-Impfung im ersten Halbjahr 2021.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht weiterhin davon aus, dass eine Impfung gegen das Coronavirus im ersten Halbjahr 2021 verfügbar ist. Bis nächsten Sommer sollte man aus heutiger Sicht zur Normalität zurückkehren können, so der Regierungschef am Montag in der "ZiB1".