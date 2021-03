Kurz gegen gemeinsame Impfstoff-Beschaffung mit Israel

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat aufgrund einer EU-internen Einigung das Angebot Israels, Corona-Impfstoffe gemeinsam zu beschaffen, abgelehnt.

Das berichtet die "Financial Times" am Montag. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu auf Twitter, dass dies aufgrund der EU-internen Einigung vom Juni erfolgt sei, Impfstoffe gemeinsam zu beschaffen.

Netanyahu bot Kurz gemeinsame Impfstoff-Beschaffung an

Laut dem Zeitungsbericht hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Kurz damals angeboten, gemeinsam Impfstoffe zu bestellen. Nach Informationen der APA hatte es im Frühjahr im Rahmen der so genannten "First-Movers"-Gruppe (Österreich, Israel, Tschechien, Australien, Neuseeland, Dänemark, Griechenland und Norwegen) Überlegungen gegeben, gemeinsam Impfstoff zu beschaffen. Ähnliche Initiativen gab es zu dieser Zeit auch in anderen Ländern, etwa bezüglich einer möglichen Impfallianz Deutschlands mit einigen anderen EU-Staaten. Doch als im Juni die Einigung erzielt wurde, gemeinsam über die EU-Kommission Impfstoffe zu bestellen, verpflichteten sich die EU-Mitgliedsstaaten auch, keine separaten Verträge mit den betroffenen Firmen mehr abzuschließen.

Eine Ausnahme gibt es allerdings für Impfstoffe, die nicht EU-weit von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen sind: Hier können nationale Behörden eine Notfallzulassung aussprechen. In so einem Fall übernimmt der Staat weitgehend die Haftung für etwaige Impfschäden. Die EMA spricht wiederum so genannte bedingte Zulassungen aus, wo der Hersteller für die Schäden haftet. Auf dem Weg der Notfallzulassung hat Ungarn jüngst zusätzlich zu den EU-Impfstoffkontingenten die Verimpfung von Vakzinen aus Russland (Sputnik V) sowie aus China (Sinopharm) erlaubt. Ähnliche Überlegungen äußerte zuletzt auch der tschechische Premier Andrej Babis.