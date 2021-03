Kurz fordert EU-Zulassung von Johnson & Johnson

Der österreichische Bundeskanzler übt einmal mehr Kritik an der EU-Arzneimittelbehörde und fordert die Zulassung des Impfmittels von Johnson & Johnson.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des US-Konzerns Johnson & Johnson in den USA zum Anlass um einmal mehr eine raschere Impfstoff-Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur zu fordern. "Die EMA ist nun gefordert, den Impfstoff von Johnson & Johnson auch möglichst schnell und unbürokratisch zuzulassen unter Einhaltung aller wissenschaftlichen Standards", erklärte Kurz am Sonntag in einer Stellungnahme.