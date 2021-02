Kurz flieht

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Bundeskanzler will sich nicht mehr mit der Pandemie beschäftigen. Er redet lieber von einem schönen Sommer. Das entwickelt sich jedoch zunehmend zu einer Illusion.

Zum Jahreswechsel hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hingenommen, dass die Menschen in Österreich die Vorschriften, die seine Regierung zur Bekämpfung der Pandemie verhängt hat, immer weniger beachten; dass sie müde, frustriert und zu einem größer werdenden Teil sogar wütend geworden sind; dass sie einfach angefangen haben, Ausgangs- und andere Beschränkungen zu ignorieren, Freunde zu treffen und durchaus auch kleine Feste zu feiern; oder dass viele Wirte und sonstige Unternehmer verbittert sind, weil sie schon zu lange kein Geschäft mehr machen dürfen.

Wobei man natürlich abstrahieren muss, wenn man der Frage nachgeht, wer denn verantwortlich dafür sei. Man muss jedenfalls sehen, dass es nicht nur in Österreich ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen, den einen oder anderen Lockdown sowie (unter anderem) wirtschaftliche Einbrüche gibt. Das Problem ist jedoch, dass sie in Österreich zunehmend größer sind als in anderen Ländern.