Kurz erhält im Wahlkampf Unterstützung aus Serbien

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic überschüttete den ÖVP-Spitzenkandidaten vor der Wahl am Sonntag noch einmal mit lobenden Worten.

Unterstützungsvideo für Sebastian Kurz

Kurz sei "ein ehrlicher, verantwortungsvoller, seriöser junger Politiker, der die Beziehungen in der Westbalkan-Region und in ganz Europa verbessern" werde, meinte Vucic in seiner Videobotschaft in englischer Sprache. Diese wurde bereits am Sonntag auf der von der ÖVP betriebenen Facebook-Seite "Wir für Kurz" veröffentlicht.