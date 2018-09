Kurz: Bei Europawahl soll auch Kommissionspräsident gewählt werden

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz soll der gewählte Spitzenkandidat bei der EU-Wahl auch als EU-Kommissionspräsident eintreten. Bisher wurde dieser von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen.

Der EU-Kommissionspräsident wird von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen, die dabei das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen müssen. Vor diesem Hintergrund verständigten sich die Fraktionen im Europaparlament bei der Wahl 2014 erstmals auf ein Spitzenkandidatensystem, wonach der Bewerber der siegreichen Fraktion Kommissionspräsident werden soll. Schon damals meldeten einige Regierungschefs Bedenken an, doch wurde letztlich der siegreiche EVP-Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker zum Chef der Brüsseler Behörde. Dem Vernehmen nach ist diesmal neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dessen Bewegung keiner Fraktion im EU-Parlament angehört, auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gegen einen Automatismus.

“Ich halte es für richtig, dass es dieses Modell gibt”, legte sich hingegen Kurz fest. “Wir brauchen eine europäische Ebene, die näher an der Bevölkerung ist”, argumentierte er. Daher sollen die Bürger “möglichst viel Mitsprache” erhalten und bei der Europawahl im kommenden Mai nicht nur das EU-Parlament, sondern auch den Kommissionspräsidenten “zumindest indirekt wählen”. “Daher bin ich auch der Meinung, dass derjenige, der die Wahl gewinnt, Kommissionspräsident werden sollte.”

“Wenn sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen: Ich halte Manfred Weber dafür als äußerst geeignet”, fügte der ÖVP-Chef hinzu. Er hatte schon zuvor seine Unterstützung für die am Mittwoch verkündete Bewerbung des bayerischen Christsozialen geäußert. Die ÖVP werde ihren Beitrag leisten, dass die EVP-Entscheidungen “gut abgewickelt” werden, sagte er in Anspielung auf den Nominierungskongress des EU-Parteienbündnisses Anfang November. Die ÖVP werde ihren Wahlkampf aber “definitiv erst im nächsten Jahr starten”. Als Grund nannte er den derzeitigen Ratsvorsitz, in dem Österreich als “honest broker” über Parteigrenzen hinweg gebraucht werde.