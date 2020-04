Kurz bedankt sich für Wirken der Kirche während Coronakrise

Bundeskanzler Kurz hat sich für das Wirken der Kirche während der Coronakrise bedankt. Er hielt fest, dass die Kirche in der Krise vielen Menschen Halt bietet.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat der Bischofskonferenz für ihr Wirken im Zuge der Corona-Pandemie gedankt. "Ich danke der Katholischen Kirche für die sehr gute Zusammenarbeit in dieser schwierigen Phase und dass die einschränkenden Maßnahmen so vorbildlich mitgetragen werden, auch wenn das gerade zu Ostern besonders schwierig war", schrieb er an Kardinal Christoph Schönborn.