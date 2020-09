Kurz am Freitag und Samstag zu Besuch in der Schweiz

Am Freitag und Samstag absolviert Bundeskanzler Kurz einen bilateralen Besuch in der Schweiz. Die Strategische Partnerschaft und Covid-19 werden unter anderem thematisiert.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) absolviert am Freitag und Samstag einen bilateralen Besuch in der Schweiz. Wichtigste Themen sind laut seinem Büro "die Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie ".

Kurz will sich über Covid-19-Medikamente und Impfstoffe austauschen

Östererich und Schweiz seien menschlich sehr eng verbunden

Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte die Schweiz Wien am vergangenen Freitag auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Seit Montag gilt für Einreisende aus der österreichischen Bundeshauptstadt eine Quarantänepflicht, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Zudem kamen auch die Britischen Jungferninseln, Tschechien sowie gewisse Gebiete in Frankreich auf die Liste. Die aktuelle Schweizer Risikoliste umfasst mehr als 50 Länder und Gebiete. Der Rest Österreichs ist nicht von der Maßnahme betroffen.

Schweiz setzt nur mehr Regionen auf Risikoliste

Einreisende aus Grenzregionen - etwas in Vorarlberg und Tirol - sind aber generell von der Quarantänepflicht ausgenommen, auch wenn die Corona-Fallzahlen ansteigen sollen. Auch in der Schweiz steigt seit Mitte Juni die Zahl der Corona-Fälle wieder kontinuierlich an. Insgesamt verzeichnete das Nachbarland, das ähnlich viele Einwohner hat, bisher mehr Corona-Infektionen und Tote als Österreich. Nach den Aufzeichnungen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden mehr als 47.500 Infektionen und 2.025 Tote gemeldet.