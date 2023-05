Kunstprojekt beflaggt zum 1. Mai den Wienfluss

Das Kunstprojekt "Raising flags" beflaggte zum 1. Mai den Wienfluss. Fahnen können politische Gesinnung oder nationale Identität ausdrücken.

Als Gegengewicht zu den am 1. Mai flatternden Fahnen startet heute museum in progress in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien am Wienfluss und auf der Stubenbrücke das Kunstprojekt "raising flags". Von 26 internationalen Künstlerinnen und Künstlern gestaltete Flaggen sollen ein halbes Jahr zu sehen sein.