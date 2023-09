Kunstmesse Art Austria in Wien heuer mit mehr Ausstellern

Im Zentrum der Exponate der Kunstmesse Art Austria in Wien stehen das Kunstschaffen von Wien um 1900, die Klassische Moderne, Kunst nach 1945, Zeitgenössische Kunst und Fotografie.

Die Veranstaltung am kommenden Wochenende auf dem Areal des Wiener Eislauf-Vereins hat den Organisatoren zufolge heuer ein Viertel mehr Aussteller, nämlich 35. Die Kunstmesse findet heuer zum vierten Mal statt und ist zugleich die vierte große in den vergangenen Wochen in Wien.