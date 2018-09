Kunst-Dieb schlug in Wiener Hotel zu: Polizei bittet um Hinweise

Bereits im Juli entwendete ein bislang unbekannter Mann mehrere wertvolle Bilder aus einem Hotel in der Kirchengasse in Wien-Neubau. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein unbekannter Mann steht im Verdacht in einem Hotel in der Kirchengasse in Wien-Neubau am 7. Juli 2018, zwischen 0.45 Uhr bis 03.30 Uhr fünf wertvolle Bilder im Wert von über 11.500 Euro gestohlen zu haben.