Kultusamt kritisiert Türkei-Botschafter: "gesellschaftspolitisch spaltend"

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat das Kultusamt damit beauftragt, eine Veranstaltung mit Türkei-Botschafter Ozan Ceyhun zu prüfen - das Urteil fiel negativ aus.

Umstrittene Aussagen von Ozan Ceyhun

In einem damals dem "Volksblatt" zugespielten Video soll Ozan Ceyhun zu hören sein, wie er in den Räumlichkeiten eines türkischen Vereins neben diversen Lobpreisungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und der Muslimbrüderschaft sagt: "Die (Christen, Anm.) gehen in egoistischer Manier, ziehen sich in ihre vier Wände zurück und verteilen keine Geschenke, wie wir das tun." Zunächst bestritt der Diplomat, die Aussagen so getätigt zu haben, später erklärte er, er habe sich lediglich auf Weihnachten in der heutigen Konsumgesellschaft bezogen und keine Aussage über Anhänger eines bestimmten Glaubens getroffen.