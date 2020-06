"Kultursommer 2020": Wien plant Live-Eventserie

Auch die Live-Kultur kehrt in die Stadt zurück: Wienwird heuer die Eventserie "Kultursommer 2020" organisieren, die mit Konzerten, Theater, Lesungen, Kabarett oder Tanz aufwartet.

Kulturschaffende sollen Auftrittsmöglichkeiten bekommen

Fest steht bereits, dass der "Kultursommer" im Juli und August über die Bühne gehen wird - oder genaugenommen: über zahlreiche Freiluftbühnen. Angekündigt wurden heute unter anderem zwei "Main Stages". Sie werden auf der Donauinsel bzw. am Laaer Berg errichtet und sollen laut derzeitigem Stand 500 bzw. 300 Besucher fassen. Weiters wird es in Parks und an öffentlichen Plätzen kleinere Veranstaltungsorte, sogenannte "Modular Spaces" für bis zu 100 Gäste, geben. Geprüft wird hier etwa die Kaiserwiese beim Prater, der Parkplatz beim Flohmarkt am Naschmarkt oder der Hannah-Arendt-Park im 22. Bezirk.