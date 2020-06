Kulturschaffende planen "Schweigemarsch" in Wien

FÜr den 1. Juli haben Kulturschaffende einen "Schweigemarsch" in Wien geplant. "Ein klares Bekenntnis zur Finanzierung von Kunst und Kultur in Österreich" fordern die Veranstalter.

Zentrales Anliegen ist die Schaffung eines eigenen Ministeriums für Kunst und Kultur, wie man am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien betonte.

Katastrophale Situation für Kulturschaffende während Corona-Pandemie

"Wir wollen mit unserem großen Schweigemarsch auf unsere durch die Corona-Pandemie hervorgerufene und trotz in Aussicht gestellter Verbesserungen katastrophale Situation aufmerksam machen", so der Filmemacher und Mit-Organisator Erwin Leder. Es gehe darum zu zeigen, dass persönliche Existenzen, die immer schon prekär gewesen seien, nun "massivst bedroht sind". Aber auch die gesellschaftliche Bedeutung der Kultur ist ein wesentlicher Punkt des Anliegens: "Dass die Bevölkerung wach bleibt und nicht abstumpft", so Leder. "Wir müssen jetzt auf die Straße gehen. Wir können nicht auf eine zweite Welle warten."