Kultur-Neustart: Musikverein beginnt am 2. Juni

Die Gesellschaft der Musikfreunde beginnt am 2. Juni wieder ihren Konzertbetrieb.

Werke werden in kleiner Besetzung gespielt

Zudem soll es ein Soloprogramm des Pianisten Rudolf Buchbinder mit Werken von Schubert und Beethoven geben. "Gespielt werden Werke in kleiner Besetzung und Programme ohne Pause. Die Konzerte werden mehrfach wiederholt, manche in Tagesschritten, die Symphoniker spielen hintereinander", heißt es in der Vorab-Meldung des Magazins. "Zudem werden vier junge Künstler, die um ihre gesamten Einkünfte gekommen sind, im Gläsernen Saal Konzerte geben."