Kultur-Neustart: Kunstinstitutionen haben nun wieder geöffnet

Auch das Leopold Museum in Wien hat nun wieder geöffnet.

Auch das Leopold Museum in Wien hat nun wieder geöffnet. ©APA (Sujet)

Auch das Leopold Museum in Wien hat nun wieder geöffnet. ©APA (Sujet)

Nachdem am Montag Museen und Ausstellungshäuser in Österreich erstmals nach dem zweiten Lockdown wieder öffnen durfen, zogen am Dienstag zahlreiche Kunstinstitutionen nach.

Dabei wurden - etwa im MAK, im mumok, im Belvedere 21, im Leopold Museum oder im Museum der Moderne Salzburg - auch zahlreiche neue Ausstellungen erstmals dem Publikum präsentiert. Morgen folgt u.a. auch noch die Universitätsgalerie der Universität für angewandte Kunst Wien.

Pro Besucher müssen mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.