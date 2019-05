Kulinarik in XXL am Wiener Donauinselfest: Superlative zu Speis und Trank

Für welches Großevent braucht man 300.000 Paar Würstel, 70.000 Portionen Pommes Frites, 600.000 Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke sowie 5 Tonnen Eiswürfel und vieles mehr? Richtig, für das Wiener Donauinselfest. Hier ein paar beeindruckende Zahlen zur Kulinarik am DIF - im XXL-Format.

Und es ist tatsächlich eine Mega-Logistik, die es zu bewältigen gilt: Insgesamt sind es bis zu 100 LKW-Ladungen, die im gesamten Event-Zeitraum geliefert werden, so die Schätzungen von Transgourmet. Das Unternehmen bringt dafür auch die nötige Ausstattung mit – allein 15 Transgourmet-eigene LKWs sind für die Nachbestellungen am Wochenende disponiert. Bestellt wird von den Gastronomen entweder «alles auf einmal » oder aber sie ordern jeweils nach Bedarf nach. Nachbestellungen können rund um die Uhr mit einem eigens entworfenen Bestellformular per E-Mail oder WhatsApp an Transgourmet übermittelt werden, ab drei Uhr morgens ist auch die telefonische Bestellung möglich. Alle Bestellungen, die bis vier Uhr morgens eingetroffen sind, werden am gleichen Tag zwischen 6 und 11 Uhr direkt an den Stand am Festgelände zugestellt. Um die Gastronomen zusätzlich zu servicieren, wird sämtliche Ware von Transgourmet auf Kommission geliefert, sprich was nicht verbraucht wird, kann zurückgegeben werden. „So haben die Wirte die Sicherheit, immer genügend Ware vor Ort verfügbar zu haben, ohne Gefahr zu laufen darauf sitzen zu bleiben“, weiß Mladosevits.