"HIGH & DRY": Das Inselbier von Ottakringer für das Wiener Donauinselfest

Es dauert nur mehr 45 Tage bis zum Wiener Donauinselfest. Anlässlich dazu hat die Ottakringer Brauerei das passende Inselbier kreiert - das "High & DRY". Dieses wird ab Ende Juni in Wien, Graz und Salzburg erhältlich sein.

Auch mit dabei waren Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, Matthias Ortner, sowie Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak. Ein Novum in diesem Jahr: Das Inselbier wird ab Ende Juni als limitierte Summer Edition von Ottakringer über das Donauinselfest hinaus erhältlich sein. Sowohl in Wien, als auch in Graz und Salzburg oder online im Ottakringer Webshop und Bierfachhandel.