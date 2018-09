Kugelschreiber-Diebe am Wiener Graben unterwegs: Hinweise erbeten

Am Wiener Graben wurden in zwei Geschäften teure Schreibgeräte sowie Tisch- und Bettwäsche gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern.

In der Zeit zwischen 24. September 2018, 18.30 Uhr bis 25.09.2018, 08.30 Uhr ist es in zwei Geschäften am Graben in der Wiener Innenstadt zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter gelangten über die Hintereingangstüre in die Geschäfte und stahlen Tisch- und Bettwäsche sowie hochpreisige Schreibgeräte. Der Schaden beläuft sich wohl auf mehrere hunderttausend Euro.