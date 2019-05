Küssel erinnert sich an "großen Nationalsozialisten" Strache - Opposition alarmiert

Möglicherweise belastende Erinnerungen an die Vergangenheit Vizekanzler Heinz-Christian Straches in rechtsradikalen Kreisen hat jüngst der kürzlich aus der Haft entlassene Rechtsextreme Gottfried Küssel geäußert. Dies sorgt für einiges Aufsehen - mehrere politische Gegner drängen auf eine Stellungnahme bzw. Klage Straches.

In einem rechtsextremen deutschen Magazin deutet Küssel an, belastende Informationen über den FPÖ-Chef zu haben. Die Opposition fordert Strache auf, Küssel zu klagen und droht mit einer Nationalrats-Sondersitzung.

“Im stillen Kämmerlein hat er den großen Nazi gespielt”

Damals habe Strache “für unsere damalige ‘Ausländer-Halt-Bewegung’ an Wahlkampfaktionen teilgenommen”. Strache habe “nie unsere Blutgruppe gehabt, aber im stillen Kämmerlein hat er den großen Nationalsozialisten gespielt. Da gab es einige lustige Auftritte, über die will ich jetzt aber nicht reden, vielleicht brauchen wir das nochmal”, wird Küssel zitiert. Nicht teilgenommen hat Strache Küssel zufolge übrigens an den “Wehrsportübungen” der später verbotenen Neonazi-Gruppe VAPO, wohl aber an ähnlichen Aktionen “akademischer Korporationen” (Burschenschaften). Fotos, die Strache bei solchen Wehrsportübungen zeigen, sind seit 2007 bekannt.