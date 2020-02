Künstlerhaus Wien besetzt? Aktion der "Wiener Perspektive"

Kurz vor der Eröffnung des frisch renovierten Wiener Künstlerhaus soll die "Wiener Perspektive" die ehemaligen Theaterräumlichkeiten des brut Wien besetzt haben. Damit demonstriert man gegen das Aus des Theaters.

Bevor am Freitag das frisch renovierte Künstlerhaus am Karlsplatz präsentiert wird, gibt es nochmals Aufregung um die bis vor kurzem dort angesiedelten Theaterräumlichkeiten. Diese wurden laut eigenen Angaben von der "Wiener Perspektive", einem Zusammenschluss der Freien Szene, besetzt. Bei der für die Renovierung zuständigen Haselsteiner-Privatstiftung weiß man davon allerdings nichts.

"Auf unserer Baustelle findet sich kein baustellenfernes Personal", hieß dort auf APA-Nachfrage. In einer Aussendung hat die "Wiener Perspektive" zuvor verkündet, den sogenannten Französischen Saal des Künstlerhauses, in dem bis zum Start der Bauarbeiten das Koproduktionshaus brut Wien untergebracht war, besetzt zu haben. "Dieser aktivistisch-künstlerische Akt ist eine Reaktion auf die Untätigkeit und Unentschlossenheit der Kulturpolitik", hieß es weiters. Man wolle "das Theater im Künstlerhaus sobald wie möglich wiedereröffnen und bespielen". Für Nachfragen war die "Wiener Perspektive" am Dienstag nicht erreichbar, sie veröffentlichten allerdings ein Bild auf ihrer Homepage. Laut Metadaten wurde das Bild jedoch bereits am 30. Jänner aufgenommen und mit Photoshop bearbeitet.