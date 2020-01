Aus Künstlerhaus verdrängtes brut Wien kämpft um Augarten-Atelier

Die Leiterin des brut Wien, Kira Kirsch, will um den alternativen künftigen Standort im Atelier Augarten "kämpfen", wie es in einer Aussendung heißt, denn das Koproduktionshaus fühlt sich aus seinem Stammhaus im Wiener Künstlerhaus "verdrängt". Offenbar soll man sich aber mit dem Verein Bucharischer Juden (VBJ) über eine gemeinsame Nutzung des Areals einigen, man brauche jedoch die gesamte Fläche.

Um "aktiv der unsicheren Zukunft im Künstlerhaus am Karlsplatz eine Alternative entgegenzusetzen und im Falle einer Verdrängung aus dem Künstlerhaus" abgesichert zu sein, habe sich das brut im April 2018 für das leer stehende Atelier Augarten - den ehemaligen TBA21-Standort - beworben. Während man zunächst seitens der Burghauptmannschaft "sehr positive Signale" erhalten habe, sei dem Theater im Dezember mitgeteilt worden, dass man Gespräche mit dem VBJ zwecks einer "gemeinsamen Nutzung" führen solle. "brut benötigt nach dem Verlust des Künstlerhauses und für die Etablierung eines neuen Standortes der lokalen und internationalen Performanceszene die gesamten verfügbaren Räumlichkeiten im Atelier Augarten", heißt es nun in der Aussendung des Theaters. Daher appelliere man an die politischen Entscheidungsträger des Bundes, "sich für zeitgenössische Kunst und die freie darstellende Szene Wiens einzusetzen".